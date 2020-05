Por ocasião de Estados Gerais da saúde governo anuncia que vai investir

O Prmeiro-ministro Édourd Philippe ( à esquerda) acompanhado pelo ministro da Saúde, Olivier Véran, durante o anúncio do fim do confinamento, no início do mês de Maio.

O Primeiro-ministro douard Philippe assegurou, na segunda-feira, que o Estado francês vai investir massivamente no sector hospitalar, considerando necessário acelerar os projectos sugeridos pelo pessoal médico, bem como assistir as instituições do sector nas suas diligências para desendividar.

De acordo com o chefe do governo, no âmbito do último pacote de apoio aos hospitais públicos, o Estado tinha anunciado a assunção da dívida dos estabelecimentos, ou seja de 10 mil milhões de euros, assim como o arranque de um plano de ajuda aos investimentos, de cerca de 150 milhões de euros anuais.

Édouard Philippe, que deu início aos Estados Gerais da Saúde, afirmou que o governo vai implementar um novo plano de investimentos, que terá como objectivo completar a assunção massiva da dívida.

De acordo com o ministro de Saúde, Olivier Véran, o plano de investimentos anunciado por Édouard Philippe abrangerá simultaneamente os hospitais e os lares de idosos.

De salientar que, diante dos 300 participantes reunidos por videoconferência, Philippe não precisou qual será o montante do plano de investimentos, referindo-se apenas ao facto de uma parte do financiamento será consagrado às regiões, de forma a acelerar a cooperação entre as cidades, a assistência médico-social, bem como entre os sectores público e privado.

A organização dos Estados Gerais da Saúde, que vão durar sete semanas,ocorre na sequência das carências reveladas no sector da saúde pela crise sanitária,resultante da epidemia que afectou severamente a França com mais de vinte mil mortos.

Plano do governo francês para a saúde

