Itália/Imigração

Sicília: nova vaga de clandestinos chegam à costa

Polícia italiana controla e prende imigrantes ao logo da estrada em Palma di Montechiaro, perto de Agrigente, na Sicília, a 24 de Maio de 2020. Sandro CATANESE / AFP

Texto por: Isabel Pinto Machado com AFP

As autoridades italianas anunciaram que 70 e não 400 imigrantes desembarcaram ilegalmente neste domingo (24/05) numa praia em Agrigento, na Sicília, no sul do país, segundo a agência italiana de notícias Ansa, citando fontes policiais.