Vertente económica leva à retoma da liga portuguesa

A 3 de Junho o campeonato português vai regressar aos terrenos para a recta final para definir o campeão, os clubes apurados para as competições europeias e as descidas.

Em França, na Holanda ou ainda na Bélgica, os campeonatos foram dados por encerrados, enquanto na Alemanha a liga retomou.

Situações diferentes ligadas muitas vezes à propagação e aos estragos que fez a pandemia de Covid-19 na Europa.

Carlos Secretário, treinador do Créteil-Lusitanos, clube do terceiro escalão francês, admitiu que cada país tem as suas razões para acabar ou retomar o campeonato:

«Cada campeonato e cada país tem as suas características. Em Portugal, as coisas não foram tão graves como em França, nós também estamos com uma população mais pequena. E há várias situações que podem levar a que os campeonatos recomecem. Dao decisões difíceis a tomar. Em Portugal foi mais a vertente económica que obrigou os clubes a retomarem, porque a maioria dos clubes podem entrar em falência. Noutros países tiveram mais em conta a saúde da população, mesmo se em Portugal e na Alemanha os estados estão vazios. Aqueles que correm mais riscos são os jogadores», sublinhou o antigo internacional português.

O defesa que passou pelo FC Porto e pelo Real Madrid, agora treinador, afirmou que a situação não foi fácil perante a pandemia, o que o levou a regressar a Portugal para estar mais próximo da família: «É óbvio que foi um choque para todos nós. Todos vivemos do futebol, a maioria dos jogadores são profissionais. Alguns jogadores e pessoal da equipa técnica que estamos longa da família não sabíamos o que se ia passar e foi difícil para nós», concluiu o técnico português.

O Campeonato português retoma a 3 de Junho, faltando dez jornadas para o fim da liga portuguesa onde FC Porto e SL Benfica lutam pelo título de campeão de Portugal.

