Filme angolano "Ar Condicionado" no 'We Are One: A Global Film Festival'

O festival de cinema online, ‘We Are One: A Global Film Festival’, que decorre durante dez dia, junta 20 festivais; entre eles o festival de Cannes, Londres, Berlim, Veneza, entre outros.

A estreia do festival acontece esta sexta-feira, 29 de Maio, o programa é conhecido esta quarta-feira.

No programa deste festival de cinema online encontra-se o filme angolano "Ar Condicionado" do realizador angolano Fradique Bastos.

"Uma das boas e grandes notícias é que o festival de Tribeca, juntamente com outros festivais como Cannes, juntou-se com o Youtube para fazer um grande festival online que é o 'We Are One: A Global Film Festival' e vão publicar esta tarde a lista de filmes que seleccionaram. Um deles foi 'Ar Condicionado'", descreveu o realizador angolano.

O filme vai poder ser visto durante vários dias, "vai estar disponível no Youtube, de graça, para as pessoas verem e podem fazer donativos para a Organização Mundial de Saúde, para o combate ao Covid-19", acrescenta Fradique.

A projecção do filme "Ar Condicionado" estreou no festival de Roterdão, no início deste ano, e ficou nas últimas semanas em suspensão devido à crise sanitária e ao fecho das salas e festivais de cinema.

'We Are One: A Global Film Festival’ junta os festivais de cinema de Tribeca, Toronto, Veneza, Cannes, Berlim, Locarno, Nova Iorque, San Sebastian, Tóquio, Sydney, Roterdão, Annecy, BFI London, Karlovy, Guadalajara, Macau, Jerusalém, Marraquexe e Sarajevo.

"Esta foi mais uma iniciativa que surgiu destes festivais todos para fazer com que alguns destes filmes, com estreias e projecções marcadas, tivessem alguma visibilidade durante algum tempo", lembra o realizador de "Ar Condicionado", um filme produzido pela produtora angolana Geração 80.

