George Floyd, nova vítima da injustiça racial nos Estados Unidos

Protesto contra a morte de George Floyd junto à esquadra de Minneapolis, nos Estados Unidos. 26 de Maio de 2020. AFP - KEREM YUCEL

Texto por: RFI

O vídeo do pedido de ajuda de um homem desarmado, por terra, com um polícia ajoelhado em cima do seu pescoço e que diz não conseguir respirar, correu mundo, mas foi tarde demais. George Floyd era negro e correspondia à descrição de alguém que fez uma compra com uma nota falsa de 20 dólares e foi imobilizado, na rua, por um agente que lhe pôs um joelho em cima da garganta até morrer.