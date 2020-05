Lançamento da SpaceX adiado para 30 de Maio

O lançamento da SpaceX, que deveria ter acontecido esta quarta-feira, foi adiado para sábado. Condições atmosféricas impediram a primeira missão tripulada da operadora privada norte-americana.

O primeiro voo espacial tripulado de uma companhia privada, a missão conjunta da SpaceX e da NASA, foi cancelado a cerca de 20 minutos da descolagem devido a condições meteorológicas.

A próxima tentativa da SpaceX levar dois astronautas à órbita da Terra está marcado para sábado, 30 de Maio, às 15h22, hora local.

Esta é a primeira viagem ao espaço, a partir dos Estados Unidos, desde 2011, quando o programa Space Shuttle da NASA foi descontinuado.

No sábado, os astronautas Robert L. Behnken e Douglas G. Hurley vão estar dentro da cápsula Crew Dragon, que será lançada pelo foguetão Falcon 9, em direcção à órbita da Estação Espacial Internacional.

A SpaceX, fundada pelo empresário Elon Musk, descreveu a iniciativa como "um ponto de viragem para o futuro da América na exploração do espaço que estabelece as bases para futuras missões à Lua, a Marte e mais além".

Este pode ser um novo passo para a humanidade, ou seja, a abertura de uma nova era de exploração no espaço, com intervenção do sector privado. O primeiro grande projecto é regressar à Lua, com o programa Artemis, e depois preparar a ida a Marte.

O programa de cooperação internacional Artemis tem a participação de várias empresas privadas, com a Blue Origin, a SpaceX e a Dynetics. A Agência Espacial Europeia vai fornecer o módulo de serviço para a nave Orion e a NASA está em conversações com as agências espaciais de Canadá, Japão e Rússia, além da ESA, para cooperar na plataforma orbital lunar Gateway. O objectivo é concretizar a ida à Lua em 2024.

