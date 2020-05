Líbia/Política

Viragem na guerra civil da Líbia a favor das forças de Tripoli

Recep Tayyip Erdogan (direita) e Fayez al-Sarraj, Presidente do Governo de União Nacional da Líbia, em 20 de Fevereiro de 2020, em Istanbul. Servicio de Prensa Presidencia de Turquía/AFP

Texto por: RFI

Com em pano de fundo a pandemia descencadeada pelo coronavírus, a guerra civil na Líbia entre o Governo de União Nacional do Presidente Fayzeel-Sarraj e o Exercito Nacional Líbio do marechal Haftar regista uma viragem desfavorável ao último. Há treze meses que Haftar e as suas forças, apoiados, nomeadamente, pela Rússia tentam controlar a cidade de Tripoli. A Turquia tornou-se um elemento crucial na mudança da situação a favor de Fayez el-Sarraj, cujo governo é reconhecido pela ONU.