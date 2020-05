Estados Unidos/Ciência

Sucesso do voo da nave espacial americana Dragon da SpaceX em parceria com NASA

A nave espacial Crew Dragon de SpaceX que atracou na Estação ESpacial Internacional domingo,dia 31 de Maio de 2020. JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Texto por: RFI

A nave espacial Crew Dragon da SpaceX, que leva a bordo dois astronautas da NASA americana, atracou na Estação Espacial Internacional, no domingo, depois de ter efectuado com sucesso o seu voo,iniciado no sábado. O voo é o primeiro realizado, exclusivamente por uma tripulação americana, em dez anos.