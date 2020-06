EUA

EUA: Morte de Floyd desperta "trauma nacional"

Áudio 03:33

Nos EUA prosseguem os protestos contra a morte de George Floyd, que faleceu depois de ter sido brutalmente agredido por um polícia de Mineápolis. AFP

Texto por: Neidy Ribeiro

Nos Estados Unidos prosseguem os protestos contra a morte de George Floyd, que faleceu depois de ter sido brutalmente agredido por um polícia de Mineápolis. Vasco Ribeiro, professor convidado no Queens College, City University of New York, participou num dos protestos, este fim de semana, e descreve um "trauma nacional" que se alastrou a quase todos os Estados do país.