Covid-19: Maduro e Guaidó concluem acordo

O governo do Presidente venezuelano Nicolas Maduro e o chefe de oposição Juan Guaid concluíram um acordo para encontrarem fundos destinados à luta contra a pandemia do coronavírus no país.

As partes comprometem-se a trabalhar de forma coordenada e com o apoio da Organização Pan-americana da Saúde na procura de fundos financeiros que vão reforçar as capacidades do país na resposta à pandemia do coronavírus.

O acordo estabelece ainda as medidas prioritárias no tratamento da pandemia, na detecção dos casos activos da Covid-19, na vigilância epidemiológica e no tratamento das pessoas contaminadas.

De acordo com a Organização Pan-americana da Saúde, que se vai encarregar de todo o processo, a distribuição de fundos será feita através de organismos internacionais, sem passar pelo governo de Nicolas Maduro.

Este acordo representa uma das maiores concessões feitas pelas autoridades, que até aqui se opuseram à abertura de um canal humanitário independente. Resta saber se as relações tensas que existem entre os dois rivais não vão comprometer a sobrevivência deste plano de cooperação.

Juan Guaido, presidente do Parlamento, a única instituição venezuelana controlada pela oposição, não reconhece a legitimidade de Maduro. Juan Guaidó auto-proclamou-se em Janeiro de 2019 presidente interino da Venezuela e é reconhecido por cerca de 50 países, nomeadamente os Estados Unidos.

A Venezuela conta oficialmente com mais de 1800 casos de contaminação de Covid-19 e 18 mortes. Todavia, as organizações internacionais como a Human Rights Watch consideram que estes números não traduzem a realidade e que balanço real deve ser bem mais pesado.

