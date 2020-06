Alemanha/Caso Maddie

Alemanha: pedófilo é novo suspeito no caso "Maddie" desaparecida em Portugal em 2007

Nova pista no desaparecimento da menina britânica "Maddie", desaparecida em Portugal a 3 de maio de 2007. A polícia alemã anunciou esta quarta-feira (3/06) estar a investigar um novo suspeito, um cidadão alemão de 43 anos, pedófilo, que já foi condenado em vários casos e está actualmente preso. AFP - HANDOUT

Texto por: RFI | António Cascais

Um cidadão alemão que vivia no Algarve, no sul de Portugal, em 2007, quando desapareceu a menina britânica "Maddie" McCann na altura com 4 anos, é suspeito do rapto da criança e está actualmente detido no seu país natal por outro crime, mas a polícia alemã admite que "Maddie" teria sido assassinada.