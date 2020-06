Caso Maddie/Alemanha/Portugal

Caso "Maddie" desaparecida em Portugal em 2007 novo suspeito e novos indícios ?

Kate e Gerry McCann, os pais de Maddie, criança de 4 anos desaparecida em Portugal em 2007, mostram uma fotografia da criança "envelhecida" para facilitar as buscas A polícia alemã afirma investigar um suspeito, um alemão pedófilo de 43 anos, que está preso por outro caso. REUTERS/Andrew Winning/Files

Texto por: Isabel Pinto Machado com AFP

Um cidadão alemão que vivia no Algarve, no sul de Portugal, em 2007, quando desapareceu a menina britânica "Maddie" McCann na altura com 4 anos, é suspeito do rapto da criança e está actualmente detido no seu país natal por outro crime, mas a polícia alemã admite que "Maddie" teria sido assassinada.