China autoriza companhias dos EUA a retomarem um voo semanal

A China anunciou esta quinta-feira que todas as companhias aéreas estrangeiras poderão retomar um número limitado de voos, a partir de 8 de Junho, levantando a interdição que tinha imposto às transportadoras áreas norte-americanas.

A partir da próxima semana, 8 de Junho, todas as companhias aéreas estrangeiras têm autorização para assegurar um voo semanal para a China, indica o comunicado da Autoridade para a Regulação do Tráfego Aéreo.

Todavia, a Autoridade para a Regulação do Tráfego Aéreo da China precisa que os passageiros devem ser testados à chegada a território chinês. Se nenhum passageiro tiver testado positivo de Covid-19 durante três semanas, na mesma ligação, as companhias poderão obter autorização para um segundo voo semanal.

Até aqui, apenas as companhias que estavam a operar voos para a China a 12 de Março estavam autorizadas, por Pequim, a realizar um voo semanal. No entanto, muitas empresas estrangeiras, nomeadamente americanas, já não realizavam voos para a China, durante esse período, devido à pandemia da Covid-19.

Estados Unidos ameaçam suspender voos de companhias chinesas

A decisão das autoridades chinesas ocorre após o governo de Donald Trump anunciar a suspensão de voos de companhias aéreas chinesas como destino aos Estados Unidos, num contexto de escalada de tensões entre Pequim e Washington.

O objectivo da proibição, que deverá entrar em vigor a 16 de Junho, é responder às autoridades chinesas que tinham, até então, recusado a retoma dos voos das companhias norte-americanas, anunciou o Departamento de Transporte dos EUA.

Porém, Washington avançou, esta quarta-feira, estar disposto a repensar a proibição, se Pequim levantar a interdição sobre as companhias norte-americanas.

O que acabou por acontecer, esta quinta-feira, com o anúncio de que todas as companhias aéreas estrangeiras poderão retomar um número limitado de voos a partir de 8 de Junho, para a China, inclusive as transportadoras áreas norte-americanas.

