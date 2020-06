Futebol: FC Porto perdeu na retoma e tem liderança em risco

Após quase três meses sem futebol em Portugal, a liga portuguesa retomou e já houve uma surpresa: o líder da prova, o FC Porto, perdeu frente ao Famalicão por 2-1.

Retoma do campeonato português significou surpresa num dos dois primeiros encontros que decorreram nesta quarta-feira.

O líder da prova, o FC Porto, que conta com 60 pontos, deslocou-se ao terreno do Famalicão, e acabou por perder por 2-1.

A primeira parte acabou por ser equilibrada num estádio vazio, sem público, no entanto não houve golos. Os dragões não conseguiam encontrar o caminho da baliza famalicense.

O jogo ficou resolvido por erros cometidos pelos jogadores. Aos 48 minutos, o guarda-redes argentino do FC Porto, Agustín Marchesín, errou num passe que acabou nos pés do avançado português Fábio Martins que empurrou a bola para o fundo da baliza.

Apesar da superioridade territorial e também da maior posse de bola, os portistas estiveram a perder por 1-0, no entanto não desistiram e continuaram a atacar para tentar chegar ao golo.

Foi o que aconteceu aos 74 minutos quando numa jogada individual, o mexicano Jesús Corona conseguiu encontrar o caminho do golo e marcar aquele que seria o primeiro e único tento do FC Porto.

Quando tudo indicava que o encontro poderia terminar com um empate, ou até com um triunfo azul e branco visto que a equipa da cidade Invicta parecia superior.

O Famalicão, 7° classificado no início desta 25ª jornada, a jogar em casa não queria apenas um ponto, queria angariar três pontos na retoma da liga portuguesa. Numa fase ofensiva, o médio português Pedro Gonçalves não teve medo em arriscar e decidiu tentar a sorte com um remate de fora da área que acabou por enganar o guarda-redes portista e entrar na baliza.

Um tento que permitiu ao Famalicão vencer por 2-1 o FC Porto no Estádio Municipal da cidade que estava vazio. Uma situação particular com jogos à porta fechada, com testes de Covid-19 para os jogadores antes de um encontro, ou ainda máscaras para elementos da equipa técnica e até para os suplentes, e por fim um resultado surpreendente que abre as portas da liderança… ao SL Benfica.

Os encarnados jogam nesta quinta-feira 4 de Junho no Estádio da Luz e recebem o Tondela. Um triunfo pode permitir à equipa lisboeta de subir ao primeiro lugar, visto que há apenas um ponto de diferença entre o Benfica e o FC Porto. Isto enquanto o Famalicão continua no 7° lugar com 37 pontos, os mesmos que o Vitória de Guimarães que ocupa a 6ª posição.

Portimonense derrotou Gil Vicente

No jogo de abertura desta 25ª jornada, o Portimonense venceu em casa por 1-0 frente ao Gil Vicente.

O único tento do encontro foi apontado pelo médio brasileiro Lucas Fernandes aos 49 minutos de jogo.

O clube de Portimão permanece no 17° lugar com 19 pontos, lugar que pode ditar a despromoção à segunda divisão portuguesa, enquanto o Gil Vicente continua na 10ª posição com 30 pontos.

