Futebol: SL Benfica, líder ‘à condição’ após empate frente ao Tondela

As surpresas continuam na retoma da liga portuguesa de futebol. Após a derrota do líder à entrada para a 25ª jornada, o FC Porto perdeu por 2-1 na deslocação ao terreno do Famalicão, eis que o segundo classificado, o SL Benfica empatou sem golos em casa frente ao Tondela. No entanto os encarnados passam à frente dos dragões.

Publicidade Continuar a ler

A retoma do campeonato português de futebol está a ser cada vez mais complicada para os ditos ‘grandes’ de Portugal.

Na quinta-feira 4 de Junho, o SL Benfica acabou por empatar sem golos frente ao Tondela, em casa, no Estádio da Luz, em Lisboa. Um mau resultado para os encarnados que tinham nas mãos a possibilidade de se isolarem na frente da prova.

Perante o 14° classificado, o Tondela, os lisboetas não conseguiram desfazer o empate sem golos. Este ponto alcançado permite ao Benfica ter agora 60 pontos, os mesmos que o FC Porto, que perdeu frente ao Famalicão na quarta-feira 3 de Junho por 2-1. As regras da Liga Portuguesa ditam que o Benfica ocupa o 1° lugar, tendo uma melhor diferença geral de golos (+38 contra +33 para o FC Porto), no entanto se o campeonato acabasse agora, o Campeão seria o clube da cidade Invicta.

A Liga Portuguesa, segundo as suas regras, considera que durante toda a época o que prevalece é a diferença de golos para diferenciar as equipas que têm o mesmo número de pontos, no entanto no fim da época, a tabela classificativa é actualizada e aí os confrontos directos é que prevalecem.

Nesse caso específico, os dragões venceram em casa as águias por 3-2 e também venceram na deslocação ao terreno dos encarnados por 0-2. O FC Porto seria então o Campeão de Portugal. Faltam nove jornadas às duas equipas para desfazerem esse empate pontual.

Sporting CP também não venceu

O Sporting Clube de Portugal teve tudo nas mãos para vencer o encontro frente ao Vitória de Guimarães, no entanto acabou por empatar a duas bolas.

No Estádio D.Afonso Henriques, em Guimarães, o Sporting CP abriu o marcador com um tento do esloveno Andraž Šporar aos 18 minutos de jogo.

O Vitória Sport Clube empatou ao minuto 32 com um tento do médio português João Carlos Teixeira. Um jogo equilibrado e com golos num estádio vazio devido às restrições impostas pela DGS - Direcção Geral da Saúde - para a retoma do campeonato.

Na segunda parte os leoninos voltam a estar na frente do marcador com um segundo golo apontado pelo avançado Andraž Šporar aos 52 minutos.

Os vimaranenses não desistiram e empataram aos 68 minutos com um tento do avançado britânico Marcus Edwards.

Apesar da expulsão do médio ganês do Vitória Sport Clube, Joseph Amoah, por acumulação de amarelos, o Sporting Clube de Portugal não conseguiu aproveitar e não marcou mais nenhum golo. O resultado fixou-se num empate a duas bolas.

Na tabela classificativa o Sporting CP permanece na 4ª posição com 43 pontos, enquanto o Guimarães sobe para o 6° lugar com 38 pontos.

De referir que no terceiro encontro do dia, o Marítimo empatou a uma bola, em casa, frente ao Vitória de Setúbal. A equipa da Madeira continua na 15ª posição com 25 pontos, enquanto os sadinos permanecem no 12° lugar com 29 pontos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro