OMS recua no caso da hidroxicloroquina perante dúvidas sobre estudo

O Director Geral da OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Christopher Black / World Health Organization / AFP

Texto por: RFI

Imprecisões científicas, no que diz respeito ao estudo sobre o tratamento com hidroxicloroquina de pacientes da Covid-19, levam a Orgnaização Mundial de Saúde a reconsiderar a sua posição no que toca à utilização da molécula. Tradicionalmente utilizada no combate ao paludismo, a hidroxicloroquina tornou-se objecto de uma polémica nos círculos científicos mundiais, dos quais algumas figuras consideraram fatais os efeitos secundários do medicamento para as pessoas infectadas, pelo novo coronavírus.