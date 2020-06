Yohan Tavares: “Queremos alcançar um bom resultado frente ao Benfica”

A retoma da liga portuguesa de futebol continua nesta quinta-feira com três encontros: Marítimo-Vitória de Setúbal, Benfica-Tondela e Vitória de Guimarães-Sporting CP. Um dia que pode ditar desde já a mudança na liderança na tabela classificativa se o Benfica vencer.

A primeira surpresa da retoma já aconteceu: o FC Porto, líder do campeonato português de futebol, perdeu por 2-1 na deslocação ao terreno do Famalicão.

Com 60 pontos, e apenas um de vantagem sobre o segundo classificado, os Dragões arriscam-se a perder a liderança da liga portuguesa na retoma do campeonato.

O Benfica recebe no Estádio da Luz o Tondela e apenas um triunfo pode permitir aos encarnados ultrapassarem os portistas.

No entanto o Tondela, 14° classificado com 25 pontos, gostaria de realizar uma proeza em Lisboa, obtendo um bom resultado como explicou Yohan Tavares, defesa luso-francês, à RFI: “Eu acho que é um jogo muito difícil, depois de tudo aquilo que aconteceu. Vamos ter de estar muito concentrados. O Benfica, de certeza, vai querer marcar rapidamente, vai querer ganhar. Nós vamos ter que aguentar e tentar fazer um resultado”, frisou o central.

Para Yohan Tavares, esta retoma vai ser complicada: “Eu acho que é difícil porque depois de ficar dois meses parado, um mês de treinos é um pouco curto. Numa pré-temporada normal, conseguimos avaliar um pouco a equipa com jogos-treino com outras equipas. Neste caso não conseguimos fazer jogos-treino com outras equipas, só fizemos entre nós. Aí para julgar da forma física, da forma táctica, não é fácil. Por isso é difícil avaliar e eu acho que todas as equipas vão estar sem ritmo. Vamos ganhar ritmo acumulando minutos e jogos”, garantiu.

O defesa de 32 anos admitiu que a retoma era inevitável em Portugal: “Eu acho que para o futebol português, para a vertente financeira, era obrigatória”, concluiu Yohan Tavares.

De referir que Yohan Tavares, que nasceu em Tours em França, já representou o Beira-Mar, o Estoril e o Vitória de Setúbal em Portugal, ele que também jogou em França no Troyes e no Le Mans, na Bélgica no Standard de Liège, em Chipre no APOEL, e na Tailândia no Bangkok United.

Recorde-se que na quarta-feira 3 de Junho, o Portimonense derrotou o Gil Vicente por 1-0, enquanto o Famalicão venceu por 2-1 o FC Porto.

