Futebol: Quatro primeiros não vencem na retoma da Liga Portuguesa

A retoma da Liga Portuguesa está a ser complicada para os clubes que estão nos lugares cimeiros na tabela classificativa: FC Porto, SL Benfica, Sporting de Braga e Sporting CP não venceram.

Publicidade Continuar a ler

Nunca houve tantas surpresas numa única jornada. Esta 25ª jornada, jornada da dita «retoma» do campeonato português de futebol, acabou por não ser favorável aos clubes que ocupam os lugares cimeiros na tabela classificativa.

Na sexta-feira à noite foi a vez do Sporting de Braga, 3° classificado, não arrecadar os três pontos. Na deslocação ao terreno do Santa Clara, que joga na Cidade do Futebol perto de Lisboa em vez de actuar nos Açores isto devido à pandemia de Covid-19, o Sporting de Braga acabou por ser derrotado por 3-2.

Os golos açorianos foram apontados pelos avançados brasileiros Carlos Júnior e Thiago Santana, que bisou, enquanto os tentos dos bracarenses foram marcados pelo médio brasileiro Fransérgio e pelo avançado português Francisco Trincão.

Com este resultado, o Sporting de Braga permanece no 3° lugar com 46 pontos, enquanto o Santa Clara subiu para a 8ª posição com 33 pontos.

De notar ainda que o segundo jogo realizado na sexta-feira acabou com um triunfo do Belenenses SAD por 0-2 na deslocação ao terreno do Aves. O Belenenses subiu para a 13ª posição com 29 pontos, enquanto o Desportivo das Aves continua no 18° e último lugar com apenas 13 pontos.

"Grandes" com dificuldades na retoma

A principal característica desta jornada de «retoma» é que nenhum dos quatro primeiros venceu: o FC Porto, que partilha o primeiro lugar, perdeu por 2-1 na deslocação ao terreno do Famalicão, o SL Benfica, que está na liderança, empatou sem golos em casa frente ao Tondela, o Sporting de Braga, 3°, perdeu na deslocação ao terreno do Santa Clara, e o Sporting CP, que está na quarta posição, empatou a duas bolas frente ao Vitória de Guimarães.

Esta retoma da liga portuguesa de futebol não está a ser a desejada pelos líderes da prova.

Os quatro ‘grandes’ desta época 2019/2020 regressam aos terrenos na quarta-feira 10 de Junho: Portimonense-SL Benfica e FC Porto-Marítimo. Quanto ao Sporting Clube de Portugal recebe o Paços de Ferreira a 12 de Junho, enquanto o Sporting de Braga acolhe o Boavista a 13 de Junho.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro