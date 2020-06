Estados Unidos: velório público de George Floyd em Huston

O funeral do cidadão afro-americano George Floyd, morto por asfixia a 25 de maio em Minneapolis por um polícia branco, será esta terça-feira em Huston, no Texas, mas a partir de hoje o velório será aberto ao público e aguardam-se multidões.

Publicidade Continuar a ler

Após as homenagens em Minneapolis e na Carolina do Norte, o corpo de George Floyd chegou este fim de semana a Huston, no Texas, onde ele cresceu e será sepultado na terça-feira (9/06) na campa onde repousa a sua mae, mas hoje haverá um velório aberto ao público durante seis horas na igreja Fountain of Praise Church.

A cerimónia fúnebre será das maiores jamais organizadas em Huston e vai decorrer sob forte vigilância policial e com distanciamento social devido à pandemia de Covid-19

Entretanto começa também esta segunda-feira (08/06) em Mineapolis a audiência de Derek Chauvin, o policia branco que durante quase 9 minutos asfixiou com o joelho George Floyd, um agente de segurança de 46 anos, indiciado de homicídio em segundo grau e de homicdio involuntário, podendo ser condenado a até 40 anos de prisão.

Os seus três acólitos, três outros polícias brancos, são acusados de cumplicidade e homicídio sem premeditação.

Enquanto isso o concelho municipal de Minneapolis comprometeu-se este domingo (7/09) a desmantelar o departamento de policia e reconstruir um novo modelo de segurança publica

A morte de George Floyd gerou uma onda mundial de protestos contra o racismo e a violência policial e reacendeu o debate sobre a desigualdade de que é vítima a comunidade negra em vários países e em particular nos Estados Unidos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro