Reino Unido impõe quarentena de 14 dias para quem entra no país

Texto por: Bruno Manteigas

A partir de hoje, todas as pessoas que chegarem do estrangeiro ao Reino Unido, incluindo britânicos, têm de ficar em quarentena durante duas semanas para garantir que não infectam outras pessoas com covid-19.