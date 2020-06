Trump em silêncio face aos protestos contra racismo

O presidente norte-americano mostra-se indiferente aos protestos contra a morte de George Floyd, contra o racismo e contra as violências policiais. Esta segunda-feira, os democratas apresentam um projecto-lei para tentar controlar as forças de ordem.

Os protestos que se prolongaram durante o fim-de-semana, tanto nos Estados Unidos como noutros países, não convenceram o presidente norte-americano. Este domingo, nas suas mensagens Twitter, Donald Trump falou essencialmente do seu apoio aos candidatos republicanos e criticou o adversário democrata às presidenciais, Joe Biden, que se ajoelhou na semana passada em homenagem a George Floyd. O gesto foi retomado por milhares de pessoas nos Estados Unidos e noutros países como sinónimo de denúncia da repressão policial contra os negros, mas Trump escreveu no Twitter “os cobardes ajoelham-se”. Ainda assim, o presidente anunciou a retirada da guarda nacional de Washington.

Esta segunda-feira, o Partido Democrata vai apresentar, no Congresso, um projecto-lei para tentar controlar as forças de ordem. O texto prevê a criação de um registo nacional para os polícias que cometam abusos e facilita os processos judiciais contra os agentes. O documento contempla, ainda, uma reforma do recrutamento e da formação policial e a proibição de técnicas como a que tirou a vida a George Floyd. O Partido Republicano deve opor-se ao projecto-lei, assim como os sindicatos policiais.

Entretanto, a meio ano das eleições presidenciais, as primeiras sondagens publicadas depois da morte de George Floyd revelam que entre 58% a 60% dos americanos reprovam o presidente e não confiam nele para a gestão de questões raciais.

Por outro lado, ainda que o Partido Republicano pareça apoiar em bloco Donald Trump, há cada vez mais vozes dissonantes. Em entrevista à CNN, o antigo secretário de Estado republicano, Colin Powell, anunciou que vai votar por Joe Biden. Por outro lado, o senador do Utah, Mitt Romney, participou num dos protestos este domingo.

