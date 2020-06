França/Economia

Governo francês divulga plano de resgate de sector aeronáutico

O ministro da Economia de França, Bruno Le Maire quando apresentava em Paris, o plano de resgate do sector aeronáutico nacional. Paris.9 de Junho de 2020 AFP

Texto por: RFI

Quinze mil milhões de euros foi o montante revelado na terça-feira pela França, para apoiar o sector aeronáutico, fortemente afectado pela crise ligada à pandemia de Covid-19. O pacote de resgate proposto pelo governo francês não se destina somente a salvaguardar o emprego no sector. Este deverá também reservar parte do pacote a inovação tecnológia,de forma a adaptar a aeronáutica as exigências ambientais.