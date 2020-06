Estados Unidos

Estados Unidos: Joe Biden deixou mensagem no funeral de George Floyd

Joe Biden fale em vídeo durante o funeral de George Floyd na Igreja Fountain of Praise de Houston, Texas, EUA, a 9 de Junho de 2020. David J. Phillip/Pool via REUTERS

Texto por: Miguel Martins

Nas exéquias do afro-americano George Floyd nesta terça-feira em Houston, no Texas, foi projectado um vídeo do candidato presidencial dos democratas às eleições presidenciais nos Estados Unidos do próximo mês de Novembro. Joe Biden garante que chegou o momento para a justiça racial no seu país.