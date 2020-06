Portugal/Cabo Verde

Prisão preventiva para três suspeitos da morte de Giovani Rodrigues

Luís Giovani Rodrigues morreu no Porto a 31 de Dezembro de 2019 após uma agressão em Bragança, também em Portugal, dez dias antes. © Facebook

Texto por: Luís Guita

Três suspeitos da morte do jovem cabo-verdiano Luís Giovani Rodrigues, em Bragança, Portugal, vão ser sujeitos a prisão preventiva. O estudante tinha sido espancado naquela cidade do nordeste de Portugal e viria a morrer no Porto a 31 de Dezembro passado.