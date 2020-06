Suécia: arquivado processo sobre assassínio Olof Palme em 1986

Isabel Pinto Machado com AFP

A justiça sueca anunciou esta quarta-feira o arquivamento do processo sobre o assassínio em 1986 do antigo primeiro-ministro Olof Palme, devido à impossibilidade de interrogar ou perseguir o principal suspeito Stig Engström, identificado como presumível culpado também hoje, mas que se suicidou em 2000.

O carismático líder social democrata e antigo primeiro-ministro sueco Olof Palme - entre 1969-1976 e 1982-1986 - foi abatido a tiro e à queima-roupa num passeio de Estocolmo a 28 de fevereiro de 1986, quando regressava do cinema com a sua esposa Lisbet e sem guarda costas, tinha 59 anos de idade.

O assassino de Olof Palme fugiu com a arma, que nunca foi encontrada, milhares de pessoas foram ouvidas, dezenas reivindicaram o crime e o dossier sobre o inquérito, ora encerrado, mas que poderia ser reaberto se surgiram novos elementos, ocupa 250 metros de prateleiras.

O nome de Stig Engström, conhecido pelo pseudónimo o "homem de Skandia" nome da empresa para a qual trabalhava na época e opositor às ideias democratas de Olof Palme, surgiu desde o inicio do inquérito, pois ele teria cruzado o casal nessa noite.

Engström foi interrogado pela polícia no dia e no local do crime, mas o seu testemunho foi considerado pouco fiável, pois a sua versão dos factos, mudava constantemente, entrando em contradição.

Em julho de 1989 Christer Petterson, um pequeno delinquente foi identificado pela esposa de Olof Palme, Lisbet, e acusado do assassínio, que ele começou por confessar, para depois o negar, ele faleceu em 2004 e Lisbet em 2018.

Ao longo dos anos foram igualmente suspeitos, entre outros, o KGB, a CIA, o MOSSAD, o PKK - Partido dos Trabalhadores do Curdistão, que Olof Palme declarou organização terrorista, facções de extrema-direita no seio do exército e da polícia suecas, ou ainda os serviços secretos sul-africanos, devido ao seu apoio ao ANC e críticas ao sistema do apartheid, então em vigor

Além do apoio ao ANC, Olof Palme e o partido social-democrata foram um importante apoio e financiamento a outros movimentos de libertação na África Austral, designadamente à Frelimo em Moçambique, MPLA em Angola, à SWAPO na Namibia ou ainda à ZANU-PF e ZAPU no Zimbabué.

Olof Palme, muito comprometido com a denúncia da segregação racial e das desigualdades sociais foi um veemente opositor às ditaduras de Salazar e Franco, mas também à invasão soviética da Checoslováquia em 1968, à proliferação das armas nucleares e à guerra do Vietname, tendo mesmo provocado uma breve ruptura das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a Suécia, depois de ter participado numa manifestação contra a guerra do Vietname.

Livro do escritor e jornalista sueco Jan Stocklassa intitulado "Stieg Larsson: Os arquivos secretos e a sua alucinante caça ao assassino de Olof Palme"

Todo o historial sobre o inquérito e pistas sobre o asssassínio de Olof Palme, é retratado no livro do escritor e jornalista sueco Jan Stocklassa intitulado "Stieg Larsson: Os arquivos secretos e a sua alucinante caça ao assassino de Olof Palme", traduzido para português por Eulália Pyrrait, para a editora Planeta.

O autor que identificou o assassino sob o nome de código Jakob Thedelin, afirma que “o revólver encontra-se, possivelmente, num cofre que pertence a Jakob Thedelin” e conseguiu chegar a uma das principais pessoas de interesse na sua investigação, através de uma rapariga que conheceu no Facebook e por e-mail, Jakob Thedelin fez-lhe várias confidências, entre as quais que “sonhava matar Olof Palme quando tinha 12-13 anos”.

Ao consultar as 20 caixas de documentos arquivados por Stieg Larsson, Jan Stocklassa apercebeu-se de que figuravam "muitos nomes de portugueses" com possíveis ligações à morte de Olof Palme, com destaque para Luís Antunes e outros.

