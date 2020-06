Dia de retoma da liga espanhola de futebol

Lionel Messi (esquerda), avançado argentino do FC Barcelona, e William Carvalho (direita), médio luso-angolano do Real Betis, regressam aos terrenos em Espanha.

O segundo dos cinco maiores campeonatos europeus de futebol, o espanhol, vai retomar nesta quinta-feira 11 de Junho. Mais de três meses após a realização da 27ª jornada, a bola volta a rolar nos estádios espanhóis.

Três meses depois, e com uma pandemia que causou a morte de mais de 27 mil pessoas em território espanhol, a Liga regressa aos relvados. O primeiro duelo é o dérbi de Sevilha, sendo que o Sevilla FC recebe o Real Betis.

Duas equipas que têm percursos bem diferentes. O Sevilla FC ocupa o terceiro lugar com 47 pontos, enquanto o Real Betis está na 12ª posição com 33 pontos. De notar que o Real Betis conta no seu plantel com o médio luso-angolano, e campeão da Europa, William Carvalho e o campeão do mundo francês, Nabil Fékir.

FC Barcelona entra em campo no sábado, Real Madrid sem estádio

A 28ª jornada prossegue até domingo 14 de Junho, sendo que o líder da prova, o FC Barcelona joga já neste sábado.

Os catalães deslocam-se ao terreno do Maiorca pelas 21h, hora local. O líder da prova terá uma deslocação acessível às Ilhas Baleares, ou pelo menos é que se pode adivinhar segundo a classificação da equipa das Ilhas Baleares que ocupa a 18ª posição, lugar de despromoção à segunda divisão espanhola. No entanto surpresas podem ocorrer como tem sido o caso no campeonato português.

O FC Barcelona, do Bola de Ouro argentino Lionel Messi, tem 58 pontos e lidera a tabela classificativa com dois pontos de vantagem sobre o Real Madrid.

Os ‘merengues’ recebem o Eibar no domingo 14 de Junho pelas 18h30, hora local. A particularidade deste encontro é que os madrilenos vão jogar no Estádio Alfredo Di Stéfano, no centro de treinos do clube, visto que decidiram antecipar as obras no Estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid tomou esta decisão visto que, por enquanto, os jogos vão ser à porta fechada, quer dizer sem público.

