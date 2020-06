Futebol: FC Porto isola-se na liderança, Benfica tropeça

A 26ª jornada da liga portuguesa de futebol já foi marcada por uma surpresa: o Benfica, líder com o FC Porto, empatou a duas bolas na deslocação ao terreno do Portimonense e deixou fugir os Dragões que venceram o Marítimo por 1-0.

A retoma está a ser caótica para o SL Benfica, detentor do título de Campeão, tendo empatado os seus dois primeiros jogos, 0-0 em casa frente ao Tondela, 14° classificado, e na quarta-feira 2-2 na deslocação ao terreno do Portimonense, 17° na tabela classificativa.

O mais preocupante para os encarnados é que no Algarve estiveram a vencer por 0-2 com golos do médio português Pizzi e do defesa luso André Almeida. No entanto na segunda parte o nível do jogo baixou e a equipa de Portimão não desistiu de alcançar um bom resultado. Aos 66 minutos pelo médio brasileiro Dener, e aos 76 minutos pelo também médio auriverde Júnior Tavares, o Portimonense conseguiu empatar o encontro.

Nos últimos minutos, os encarnados tentaram reagir mas foi demasiado tarde e o resultado fixou-se em 2-2. O Benfica conta agora com 61 pontos… menos dois do que o FC Porto.

FC Porto isolado novamente na liderança

A exibição das equipas que estão nos lugares cimeiros da liga portuguesa de futebol tem estado aquém das expectativas. O Benfica empatou os seus dois primeiros encontros, enquanto o Porto tinha sido derrotado na deslocação ao terreno do Famalicão, 1-2.

Desta vez em casa, e sem uma grande exibição, os dragões acabaram por arrecadar o mais importante, os três pontos com um triunfo em casa por 1-0 frente ao Marítimo, com o único tento a ser apontado pelo mexicano Jesús Corona aos 6 minutos de jogo.

Os jogadores da equipa da cidade Invicta conseguiram resistir na segunda parte, isto apesar da expulsão do defesa brasileiro Alex Telles.

Um triunfo importante para o FC Porto que lidera agora com 63 pontos, quando faltam oito jogos para o fim do campeonato.

De notar que o Sporting de Braga, 3° classificado, recebe o Boavista no sábado 13 de Junho, enquanto o Sporting Clube de Portugal, 4° na tabela classificativa, acolhe o Paços de Ferreira a 12 de Junho.

Recorde-se também que o Famalicão igualou o Sporting CP no 4° lugar após o triunfo por 1-3 na deslocação ao terreno do Gil Vicente. Os famalicenses são a única equipa, por enquanto, que venceu os seus dois encontros nesta retoma do campeonato português da primeira divisão de futebol.

