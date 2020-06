Trump retoma campanha apesar de EUA transporem 2 milhões de casos de covid-19

O Presidente americano, Donald Trump, candidato à sua reeleição nas presidenciais de 3 de Novembro, anunciou ontem a sua intenção de retomar a campanha eleitoral apesar do contexto sanitário no seu país que ultrapassou o patamar simbólico dos 2 milhões de casos de coronavírus, a doença tendo provocado a morte de cerca de 115 mil pessoas.

Ultrapassando de longe o Brasil que contabiliza mais de 775 mil casos de covid-19, os Estados Unidos não vêem por enquanto a curva das contaminações baixar, o país registando uma média de 20 mil novos casos por dia. O balanço económico também não se anuncia dos mais auspiciosos, o Banco Central antevendo uma recessão de 6,5% em 2020, bem como uma taxa de desemprego de 9,3% este ano e de 6,5% em 2021.

Apesar deste cenário, o Presidente Donald Trump que tem defendido um rápido levantamento do confinamento à revelia das medidas de segurança aplicadas por cada estado, anunciou ontem à noite que os comícios com vista à sua reeleição, suspensos desde Março devido à pandemia, vão ser retomados nos próximos dias.

De acordo com os organizadores da campanha de Trump que não deram indicações sobre as medidas sanitárias a serem aplicadas nestas concentrações, o primeiro comício deveria ser organizado no próximo dia 19 de Junho em Tulsa no Oklahoma, devendo ser seguido por outros no Arizona, Florida e Carolina do Norte, estes 3 estados tendo sido identificados pelo jornal «New York Times» como sendo pontos onde as infecções continuam a aumentar.

De acordo com as mais recentes sondagens de opinião, Donald Trump, tem visto a sua imagem desgastar-se com a crise do coronavírus e a sua gestão dos protestos contra a violência policial e o racismo. Segundo o instituto «RealClearPolitics», a taxa de aceitação da sua política passou de 47% para 42% nas últimas semanas, outro inquérito indicando que o seu adversário democrata para as presidenciais, Joe Biden, tomou a dianteira da corrida com 49% das intenções de voto, contra 39% para o actual inquilino da Casa Branca.

