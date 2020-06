Síria

Bashar al-Assad demitiu primeiro-ministro, a faltar um mês das eleições

Presidente sírio Bashar al-Assad, em Maio de 2019. SANA / AFP

Texto por: Lígia Anjos com Lusa

Bashar al-Assad demitiu esta quinta-feira o primeiro-ministro do país a faltar um mês das eleições, num momento em que a crise económica e as revoltas populares crescem no país.