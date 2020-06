Cristiano Ronaldo e o futebol italiano regressam aos relvados

Dia de retoma para o futebol italiano com a segunda mão da Taça de Itália entre a Juventus e o AC Milan.

O futebol italiano regressa aos relvados à porta fechada após mais de três meses de paragem devido à pandemia de Covid-19.

O dia da retoma é nesta sexta-feira com o duelo entre a Juventus e o AC Milan na segunda mão da meia-final da Taça de Itália. É o primeiro passo antes do regresso do campeonato italiano.

A primeira mão entre as duas equipas terminou com um empate a uma bola no Estádio San Siro em Milão. Nesse encontro o golo dos milaneses foi apontado pelo avançado croata Ante Rebic, enquanto o empate da ‘vecchia signora’ foi da autoria do avançado português Cristiano Ronaldo.

A Juventus parte em vantagem para a segunda mão com esse empate fora de casa, no entanto a retoma tem sido muito particular em todos os países, como na Alemanha e em Portugal onde acontecem surpresas.

De notar que o avançado português Cristiano Ronaldo ainda não venceu a Taça de Itália, aliás é o único título que não conquistou em território transalpino em apenas dois anos. Cristiano Ronaldo já venceu o campeonato 2018/2019, bem como a Supertaça em 2018.

O internacional português, que passou o confinamento na Ilha da Madeira, vai tentar chegar à final da Taça com a Juventus, ficando apenas por conquistar a Liga dos Campeões com os ‘bianconeri’.

De notar que o AC Milan conta também com um internacional português, o avançado com origens angolanas, Rafael Leão, que chegou no Verão de 2019 ao clube italiano proveniente do Lille, em França, ele que foi formado no Sporting Clube de Portugal… como Cristiano Ronaldo.

Na outra meia-final, o Nápoles venceu em casa por 1-0 o Inter de Milan na primeira mão. No sábado 13 de Junho o Inter acolhe a segunda mão no Estádio Giuseppe Meazza.

No que diz respeito ao campeonato italiano de futebol vai retomar apenas na próxima semana.

A Itália é um dos países mais atingidos pela pandemia de Covid-19, registando mais de 34 mil mortos e mais de 236 mil casos confirmados de novo coronavírus.

