Estados Unidos vão reduzir tropas no Iraque nos próximos meses

Os Estados Unidos vão reduzir a sua presença militar no Iraque. Passados meses de tensão, os americanos voltam a dialogar com o governo iraquiano, agora liderado por um primeiro-ministro mais aberto ao diálogo com Washington.

Os Estados Unidos "vão continuar a reduzir" a presença militar no Iraque, na luta contra o grupo jihadista auto-proclamado Estado Islâmico (EI), "nos próximos meses", anunciaram os governos americano e iraquiano em declaração conjunta.

Os dois países deram início esta quarta-feira a um "diálogo estratégico". Tanto americanos como iraquianos declararam que "os Estados Unidos vão continuar a reduzir as suas forças no país", sem citar números, nem datas.

Washington vai "negociar com o governo iraquiano o estatuto das forças que se vão manter no país", sem procurar "uma presença militar permanente" - em conformidade com a vontade do Presidente norte-americano em "acabar com as guerras sem fim".

Este diálogo permitiu a retoma da comunicação entre os dois países aliados na luta contra o grupo jihadista, após meses de tensão marcados por cerca de trinta ataques com 'rockets' contra posições de interesse norte-americano.

O sentimento anti-americano no Iraque aumentou com a morte, em Janeiro, do general iraniano Qassem Soleimani e do tenente iraquiano, Abu Mehdi al Muhandis, mortos em Bagdá numa operação militar dirigida pelo Presidente norte-americano.

