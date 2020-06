Futebol: FC Barcelona ataca retoma em Maiorca

O chileno Arturo Vidal (esquerda), o francês Antoine Griezmann (centro), o uruguaio Luis Suárez (direita) e o argentino Lionel Messi (costas) vão tentar derrubar o Maiorca e segurar o primeiro lugar no campeonato espanhol de futebol.

A retoma do campeonato espanhol de futebol aconteceu na passada quinta-feira 11 de Junho com o dérbi entre o Sevilla FC e o Real Betis (2-0). Neste sábado o líder da prova, o FC Barcelona, regressa aos terrenos com uma deslocação ao terreno do Maiorca.

As Ilhas Baleares vão ser o palco do regresso aos terrenos do FC Barcelona, a equipa que lidera a Liga espanhola de futebol.

O Maiorca ocupa actualmente o 18° lugar com 25 pontos e encontra-se num lugar de despromoção. A temporada da equipa da ilha de Maiorca tem sido irregular com 7 triunfos, 4 empates e 16 derrotas em 27 jogos.

Faltam 11 jogos aos maiorquinos para saírem desta situação, e a tarefa não se adivinha nada fácil perante o FC Barcelona. De notar que o Maiorca conta no seu plantel com um marfinense, Lago Júnior, e três ganeses: Iddris Baba, Baba Rahman e Lumor Agbenyenu, este último tendo já representado o FC Porto, o Portimonense e o Sporting CP em Portugal.

Recorde-se que no historial recente entre as duas equipas, os Blaugranas venceram por 5-2 o Maiorca a 7 de Dezembro de 2019 no Camp Nou.

Catalães querem segurar primeiro lugar

A equipa do FC Barcelona não precisa de apresentação, contando nas suas fileiras com o Bola de Ouro argentino Lionel Messi, e com jogadores como o luso-cabo-verdiano Nélson Semedo e a jovem estrela hispano-guineense de apenas 17 anos, Ansu Fati.

O avançado com origens guineenses, Anssumane Fati, na sua estreia na equipa principal do FC Barcelona, apontou 4 golos na liga espanhola e um na Liga dos Campeões, isto num total de 24 jogos com a camisola blaugrana.

Os catalães regressam aos terrenos num momento em que têm dois pontos de vantagem sobre o rival Real Madrid. Aliás o FC Barcelona perdeu por 2-0 na deslocação ao terreno dos madrilenos a 1 de Março, antes de vencer em casa por 1-0 a Real Sociedad a 7 de Março, isto antes da paragem devido à pandemia de Covid-19. O arranque nesta retoma será certamente decisivo para definir quem vai ser Campeão de Espanha 2019/2020.

De referir que o rival, o Real Madrid, joga apenas no domingo frente ao Eibar.

