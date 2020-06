Chefe de Polícia de Atlanta demite-se depois de morte de africano-americano

A comandante da polícia da cidade americana de Atlanta apresentou a sua demissão, depois de um agente do seu departamento ter disparado mortalmente contra um cidadão africano-americano que estava parcialmente embriagado.A morte de Rayshard Brooks, referido cidadão, desencadeou uma nova onda de protestos contra a brutalidade da polícia americana.

Segundo a presidente da Câmara Municipal de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, a comandante da polícia da sua cidade, Erika Shields, decidiu apresentar a su demissão, depois de Rayshard Brooks, um africano-americano de 27 anos de idade, ter sido alvejado mortalmente pelas costas pelo polícia Garrett Rolfe, na sexta-feira a noite, nas imediações de um restaurante da rede Wendy's.

Rolfe foi demitido do corpo de polícia e um colega seu retirado do policiamento de rua e colocado nos serviços administrativos.

A morte de Brooks ocorreu quando os empregados do restaurante chamaram a polícia, para queixar-se do facto que o africano-americano, que tinha adormecido no seu carro, impedia os outros clientes de serem servidos.

De acordo com o Bureau de Investigações de Geórgia, Brooks, que não passou no teste de alcoolémia resistiu quando os polícias tentaram prendê-lo.

O citado Bureau afirmou também que, Rayshard Brooks apoderou-se do Taser (arma de choque) do polícia Garrett Rolfe e fugiu. No decurso da fuga, ele apontou a arma, não letal, para o polícia e este último disparou com a sua arma de fogo atingindo Brooks.

L.Chris Stewart, advogado da família de Brooks, qualificou de exagerada a força policial utilizada na confrontação.

A morte do africano-americano, levou as ruas de Atlanta centenas de manifestantes, que protestaram violentamente, como exemplifica o incêndio de que foi objecto o restaurante em que ocorreu o trágico acontecimento.

Rayshard Brooks, pai de quatro filhos, tinha festejado, horas antes da sua morte, o oitavo aniversário da sua filha.

O tiroteio que resultou na morte de Brooks, é o quadragésima oitavo, no corrente ano de 2020, em que estiveram envolvidos polícias da cidade de Atlanta.

Segundo o jornal local, Atlanta Journal-Constitution, foi requerido ao Bureau de Investigações da Geórgia um inquérito, para apurar as circunstâncias dos tiroteios, dos quais quinze foram fatais.

Os protestos, em Atlanta,têm lugar numa altura em que os Estados Unidos estão confrontados com a questão do racismo sistémico na sociedade americana, agora em debate, depois das manifestações provocadas pela morte de George Floyd no dia 25 de Maio.

De acordo com Keisha Lance Bottoms, Erika Shields optou pela sua demissão na esperança de que, no futuro a cidade de Atlanta represente o novo modelo de uma polícia reformada.

