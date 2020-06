Futebol: Real Madrid sem estádio tenta recuperar primeiro lugar

O argentino Lionel Messi (centro) lidera o campeonato com o FC Barcelona, isto apesar da derrota na deslocação ao terreno do Real Madrid, do espanhol Sergio Ramos (esquerda) e do brasileiro Marcelo (direita), por 2-0 a 1 de Março.

A 28ª jornada do campeonato espanhol de futebol encerra neste domingo 14 de Junho com três encontros: Athletic Bilbao-Atlético Madrid, Real Madrid-Eibar e Real Sociedad-Osasuna.

O Real Madrid, segundo classificado com 56 pontos, está na luta pelo título de Campeão de Espanha com o FC Barcelona. Há entrada para esta jornada de retoma, os madrilenos contavam apenas dois pontos de atraso em relação aos catalães. No entanto após o triunfo do Barcelona por 0-4 na deslocação ao terreno do Maiorca, os madrilenos encontram-se agora a cinco pontos da liderança.

Neste domingo, os merengues tentam entrar com o pé direito na retoma da Liga Espanhola de futebol, recebendo o Eibar. A particularidade deste encontro é que os madrilenos vão jogar no Estádio Alfredo Di Stéfano, no centro de treinos do clube, visto que decidiram antecipar as obras no Estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid tomou esta decisão visto que, por enquanto, os jogos vão ser à porta fechada, quer dizer sem público.

No entanto será uma situação particular para os pupilos do treinador francês Zinedine Zidane. O técnico gaulês poderá contar com a forte presença brasileira no plantel principal dos merengues: os defesas Éder Militão e Marcelo, o médio Casemiro, e os avançados Vinícius Júnior e Rodrygo. Isto sem esquecer algumas das estrelas desta equipa: o espanhol Sergio Ramos, o croata Luka Modric, o belga Eden Hazard, o galês Gareth Bale ou ainda o francês Karim Benzema.

Quanto ao Eibar, 16° na tabela classificativa à entrada para esta jornada, tem também de pontuar para fugir da linha de despromoção. Recorde-se que os três últimos - 18°, 19° e 20° - descem à segunda divisão.

O Eibar conta no seu plantel com dois portugueses - Rafa Soares e Paulo Oliveira -, um brasileiro - Charles -, no que diz respeito aos lusófonos, e um senegalês - Pape Diop, no que toca ao continente africano.

De notar que a equipa do País Basco perdeu os dois últimos jogos antes da paragem por causa da pandemia, com duas derrotas caseiras por 1-2: frente ao Maiorca e frente à Real Sociedad.

Quanto ao Real Madrid perdeu a liderança do campeonato antes da pandemia. Os merengues venceram o FC Barcelona por 2-0 e subiram ao primeiro lugar, antes de perder por 2-1 na deslocação ao terreno do Real Betis e descer para o segundo lugar onde se encontra actualmente.

