Covid-19: Europa reabre progressivamente fronteiras

A Europa começa a reabrir progressivamente as suas fronteiras internas, a Comissão Europeia pediu a abertura das fronteiras nesta segunda-feira, 15 de junho, mas nem todos os Estados-membros seguem esta recomendação.

Publicidade Continuar a ler

É certo que alguns países como a França, Bélgica, Grécia, Luxemburgo e Alemanha levantaram todas as restrições, mas outros países estão a reabrir as fronteiras com algumas condições, por exemplo, elaborando listas de países que ainda são vistos como zonas de risco.

Por exemplo, a República Checa, a Eslovénia e os países Bálticos abrem fronteiras, mas restringem no caso de cidadãos provenientes de zonas onde a pandemia ainda está muito activa, enquanto outros governos - como o dinamarquês - decidiram aceitar apenas cidadãos provenientes de países vizinhos.

Outros países decidiram impor testes de despistagem para turistas de determinadas nacionalidades.

No caso da Península Ibérica, Portugal reabre esta segunda-feira (15/06) as fronteiras aos países no espaço Schengen.

Já a Espanha só levanta as restrições nas fronteiras a 21 de junho, mas com Portugal só as reabre completamente a 1 de julho.

A reabertura das fronteiras internas da UE constitui uma nova etapa no regresso faseado a uma normalização da vida, que deverá facilitar as deslocações e favorecer o turismo.

Nesse sentido, a Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira (15/06) a criação de uma plataforma, que centraliza toda a informação sobre viagens e turismo em cada um dos 27 Estados-membros, com informações em tempo real sobre a situação nas fronteiras, os meios de transporte disponíveis e os serviços turísticos que estão a funcionar.

A plataforma chama-se Re-open EU - "Reabrir a União Europeia", está disponível no site https://reopen.europa.eu/pt e inclui informações práticas sobre as restrições às viagens, a situação sanitária e as medidas de segurança, como o distanciamento ou o uso de máscaras, e outras informações úteis sobre a oferta turística de cada país.

Com a colaboração de Vasco Gandra, correspondente em Bruxelas

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro