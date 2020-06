Europa reabre fronteiras ao turismo

A França, a Bélgica e a Grécia restabelecem a livre circulação, esta segunda-feira, após três meses de isolamento interior, devido à pandemia da Covid-19. Porém, a reabertura das fronteiras do velho continente é feita de forma dispersa e com algumas limitações.

Publicidade Continuar a ler

A partir de hoje será mais fácil viajar na Europa. A França, a Bélgica e a Grécia integram os países que restabelecem, esta segunda-feira, 15 de Junho, a livre circulação entre os territórios e o resto da União Europeia.

A Grécia, cuja a economia está muito dependente do sector turismo, decidiu reabrir o país aos turistas europeus e aos internacionais. O primeiro-ministro Kiriakos Mitsotakis escolheu a ilha de Santorini para lançar a época estival e transmitir ao mundo a mensagem de que aGrécia é um destino seguro.

Na Áustria e na Alemanha a reabertura será feita amanhã, terça-feira.

Reabertura limitada e com restrições

A Comissão Europeia tinha recomendado uma abertura geral esta segunda-feira, mas algumas restrições pontuais vão continuar a ser aplicadas de forma unilateral por cada país. Alguns Estados elaboraram listas de países que ainda são vistos como «zonas de risco», como é o caso da Suécia, Grã-Bretanha, Espanha, Portugal, Holanda, Bélgica e a França.

Os turistas desses países serão obrigados a fazer um teste de despistagem ou a cumprir um período de isolamento de 14 dias. A França já veio avisar que irá aplicar a reciprocidade contra os países que a coloquem nessa lista.

Espanha anunciou a retirada dos controlos de fronteira com a França a partir de 21 de Junho e com Portugal a 1 de Julho. Portugal e a Dinamarca anunciaram que vão manter as restrições fronteiriças um pouco mais de tempo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro