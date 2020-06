Futebol: Real Madrid e FC Barcelona entram a vencer na Liga espanhola

Marcelo (centro), defesa brasileiro, apontou o terceiro golo do Real Madrid.

A retoma foi complicada para os líderes em Portugal, e mais fácil na Alemanha. A curiosidade era tentar perceber como ia ser em Espanha. Os dois primeiros, FC Barcelona e Real Madrid, não tiveram nenhuma dificuldade.

O Real Madrid, a jogar no Estádio Alfredo Di Stéfano, no centro de treinos do clube, resolveu o encontro em apenas 45 minutos.

Frente ao Eibar, 16° na tabela classificativa à entrada para esta jornada, os madrilenos entraram com o pé direito. Aos 4 minutos o médio alemão Toni Kroos abriu o marcador, isto antes de dois defesas - o espanhol Sergio Ramos (30’) e o brasileiro Marcelo (37’) - apontaram mais dois tentos ainda na primeira parte.

Na segunda parte o Real Madrid geriu o resultado, sofrendo no entanto um golo do Eibar aos 60 minutos apontado pelo defesa espanhol Pedro Bigas.

Os merengues venceram por 3-1 em casa e somam 59 pontos, a dois do FC Barcelona, enquanto o Eibar permanece no 16° lugar com 27 pontos.

FC Barcelona esmagou o Maiorca

A goleada desta 28ª jornada foi alcançada pelo FC Barcelona, o líder da prova, que venceu por 0-4 na deslocação ao terreno do Maiorca.

Os blaugranas estavam em grande forma física e parecia que a paragem não os afectou, prova disso é que os golos foram apontados do primeiro ao último minuto.

O chileno Arturo Vidal abriu o marcador aos 2 minutos, seguido pelo avançado dinamarquês Martin Braithwaite aos 37 minutos, fixando o resultado em 0-2 no intervalo. Na segunda parte foi a vez do defesa espanhol Jordi Alba marcar um golo aos 79 minutos, sendo que o resultado final ficou em 0-4 com um derradeiro tento apontado pelo argentino Lionel Messi, além do tempo regulamentar, aos 90+3 minutos.

O FC Barcelona continua na liderança da Liga espanhola com 61 pontos, enquanto o Maiorca está no 18° lugar, em zona de despromoção, com 25 pontos.

Na próxima jornada os catalães recebem o Leganés a 16 de Junho, enquanto os madrilenos acolhem o Valência a 18 de Junho.

