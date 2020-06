Futebol: FC Porto defende liderança frente ao Aves

A 27ª jornada do campeonato português de futebol prossegue nesta terça-feira com dois encontros: Santa Clara- Portimonense e Aves-FC Porto.

O líder da liga portuguesa, o Futebol Clube do Porto, desloca-se ao terreno do Desportivo das Aves pelas 21h15, hora local, num jogo a contar para a 27ª jornada.

Os dragões têm uma tarefa fácil, no papel, visto que vão defrontar os últimos classificados, os aventes que somam apenas 13 pontos.

No entanto a retoma não tem sido fácil para as equipas que ocupam os lugares cimeiros. O FC Porto perdeu no primeiro jogo, pós-paragem devido à pandemia de Covid-19, na deslocação ao terreno do Famalicão por 2-1. No segundo jogo, em casa, a equipa da cidade Invicta venceu por 1-0 o Marítimo, consolidando a liderança na tabela classificativa.

O Futebol Clube do Porto lidera com 63 pontos, mais dois do que o SL Benfica. Os encarnados empataram os dois encontros de retoma (0-0 frente ao Tondela e 2-2 frente ao Portimonense) e deixaram o fugir os dragões.

Aves condenado à segunda divisão?

O Desportivo das Aves pode ser uma alvo fácil de abater visto que se encontra no 18° e último lugar na classificação, a 12 pontos do Paços de Ferreira que está na 16ª posição, lugar que evita a despromoção ao segundo escalão do futebol português.

A crise sanitária foi pior para os avenses que viram dois jogadores rescindirem por falta de pagamento de três meses de salários: o guarda-redes francês Quentin Beunardeau, o avançado brasileiro Welinton Júnior. E outros três jogadores rescindiram por estar em litígio com a SAD: o avançado brasileiro Peu, o central bósnio Adi Mehremic e o defesa croata Andrej Simunec.

Recorde-se que nos dois encontros de retoma, o Desportivo das Aves perdeu em casa por 0-2 frente ao Belenenses SAD, e também por 2-0 na deslocação ao terreno do Tondela.

De notar ainda que na abertura da 27ª jornada do campeonato português de futebol o Marítimo venceu por 2-1 o Gil Vicente, no Estádio dos Barreiros, na Ilha da Madeira.

