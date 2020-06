Futebol: FC Porto não vai além de um empate frente ao Aves

Mais uma surpresa no campeonato português de futebol desde a retoma: o líder, o FC Porto, empatou na deslocação ao terreno do Desportivo das Aves, último classificado. O Benfica pode juntar-se ao FC Porto na liderança se vencer nesta quarta-feira.

Publicidade Continuar a ler

O Futebol Clube do Porto defrontou o Desportivo das Aves na Vila das Aves e acabou por empatar sem golos num jogo disputado à porta fechada como tem sido habitual desde a retoma da liga portuguesa de futebol.

O encontro entre o líder, o FC Porto, e o último classificado, o Aves, não parecia ter os ingredientes para que aconteça uma surpresa.

A dinâmica do Desportivo das Aves era negativa, com duas derrotas por 2-0, frente ao Belenenses SAD e ao Tondela. No sentido contrário, os dragões, que perderam na retoma por 2-1 na deslocação ao terreno do Famalicão, tinham vencido o segundo encontro por 1-0 frente ao Marítimo.

A equipa da cidade Invicta entrou forte no encontro e mostrou que queria chegar rapidamente ao golo. Os portistas tiveram uma oportunidade soberana aos 19 minutos de jogo quando o guarda-redes brasileiro Fábio Szymonek cometeu uma falta na área sobre o médio brasileiro do Porto, Otávio.

No entanto a grande penalidade foi falhada pelo avançado e internacional cabo-verdiano Zé Luís.

O domínio era total do FC Porto, mas a bola insistia em não entrar na baliza dos avenses.

A segunda parte foi idêntica à primeira. Os pupilos do treinador português, Sérgio Conceição, dominar o encontro, criaram-se as melhores oportunidades de golo, mas não conseguiram marcar.

O resultado final fixou-se num empate 0-0 entre o Desportivo das Aves e o FC Porto.

A equipa da cidade Invicta lidera agora o campeonato com 64 pontos, mais três do que o SL Benfica que se desloca ao terreno do Rio Ave nesta quarta-feira.

O Desportivo das Aves continua no 18° e último lugar na classificação com 14 pontos, a onze do Paços de Ferreira que está na 16ª posição, lugar que evita a despromoção ao segundo escalão do futebol português.

De notar ainda que no outro encontro da 27ª jornada do campeonato português de futebol que decorreu na terça-feira 16 de Junho, o Santa Clara e o Portimonense empataram a uma bola.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro