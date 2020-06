Hidroxicloroquina proibida no tratamento contra Covid-19 nos Estados Unidos.

A cloroquina encontra-se novamente no olho do furacão. A FDA - Administração de Medicamentos e Alimentos nos Estados Unidos - proibiu o uso da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento contra o novo coronavírus.

A autorização da utilização da cloroquina e hidroxicloroquina nos Estados Unidos foi revogada na luta contra a pandemia de Covid-19, eis o ultimo episódio em torno da polémica medicação.

Afinal, quem tem razão?

A hidroxicloroquina, medicamento para combater a malária, dengue ou chicungunia, foi autorizada nos Estados Unidos e em outros países nos tratamentos de urgência para lutar contra o novo coronavirus.

No fim do mês de Maio, um artigo na revista de medicina The Lancet, sobre um estudo que apontava para os riscos e ineficácia do medicamento nos pacientes com Covid-19, fez com que a Organização Mundial da Saúde tivesse suspendido os ensaios clínicos que estava a realizar e países como a França também tivesse proibido a sua utilização.

No entanto poucos dias depois, três dos 4 signatários do artigo dando conta da ineficácia da hidroxicloroquina voltaram atrás quanto às conclusões. A própria revista The Lancet pediu desculpas aos seus leitores. Marcha atrás e toda a gente volta a autorizar a utilização e os testes clínicos.

De notar que em França o mais fervoroso defensor do tratamento é o Professor Raoult, especialista de doenças infecciosas, que trabalha em Marselha no Sul da França.

Donald Trump envia hidroxicloroquina para o Brasil

A FDA nos Estados Unidos considera agora que os dois medicamentos constituem um risco maior para os pacientes infectados com Covid-19 do que quaisquer potenciais benefícios, baseando em relatos de complicações cardíacas.

A hidroxicloroquina e a cloroquina pode provocar problemas no ritmo cardíaco, ao baixar a pressão sanguínea, bem como causar danos musculares ou nervosos.

No entanto o Presidente norte-americano, Donald Trump, que já admitiu ter tomado hidroxicloroquina disse, segunda-feira 15 de Junho em Washington, que vai enviar mais doses de hidroxicloroquina para o Brasil, entre outros países.

A justificação de Donald Trump é que os doentes, que constam nos relatórios, estavam em estado grave e que não seriam capazes de recuperar.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 118 mil mortos nos Estados Unidos e infectou mais de 2 milhões de pessoas, sendo o país mais afectado pela crise sanitária.

