Futebol: Bayern Munique sagrou-se Campeão na Alemanha

Robert Lewandowski, avançado polaco do Bayern Munique, apontou o golo no triunfo frente ao Werder Bremen (0-1), que ofereceu o título de Campeão à equipa da Baviera.

O Bayern Munique sagrou-se pela oitava vez consecutiva Campeão da Alemanha quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato da primeira divisão de futebol, a Bundesliga.

Publicidade Continuar a ler

O Bayern Munique venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Werder Bremen com o único tento a ser apontado pelo avançado polaco Robert Lewandowski.

Com este triunfo, a duas jornadas do fim do campeonato, o Bayern Munique tem 76 pontos, mais dez do que o Borussia Dortmund, e mais 14 do que o RB Leipzig. O Bayern Munique sagrou-se Campeão na Alemanha.

A retoma do campeonato alemão acabou por ser benéfica para a equipa da Baviera, que contavam apenas com 4 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund e 6 sobre o RB Leipzig após a 25ª jornada, antes da paragem devido à pandemia de Covid-19.

Desde a retoma foram 7 jogos e 7 triunfos para os pupilos do técnico alemão Hans-Dieter Flick. O jogo decisivo terá sido a deslocação ao terreno do Borussia Dortmund, onde os bávaros venceram por 0-1 com um tento do médio germânico Joshua Kimmich.

É o 29° título para o Bayern Munique, que é o clube com o maior número de títulos na Alemanha.

Esta temporada o clube da Baviera ainda pode vencer a Taça, visto que defronta o Bayer Leverkusen na final a 4 de Julho.

Os bávaros conquistaram o título dentro das quatro linhas, um orgulho para o director executivo do clube Karl-Heinz Rummenigge: «No Outono estávamos a sete pontos da liderança e, desde então, não só vencemos todos os jogos como o fizemos da melhor forma», afirmou, antes de lançar um ataque dirigido ao campeonato francês e ao Paris Saint-Germain: «Mesmo sagrando-nos campeões num estádio vazio, podemos ficar orgulhosos de ter vencido o título em campo e não na passadeira vermelha, como em França. Para mim, isso é dramático», concluiu.

Agora a luta prossegue para alcançar o apuramento para a Liga dos Campeões. O Borussia Dortmund com 66 pontos, o RB Leipzig com 62, o Borussia Mönchengladbach com 59, e o Bayer Leverkusen com 57 lutam por três lugares que dão acesso à Liga Milionária.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro