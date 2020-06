Futebol: Benfica venceu e juntou-se ao FC Porto na liderança do campeonato

Os jogadores do Benfica festejaram o triunfo por 1-2 na deslocação ao terreno do Rio Ave.

O SL Benfica venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Rio Ave num jogo a contar para a 27ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

O SL Benfica e o FC Porto lideram a liga portuguesa de futebol com 64 pontos, isto após 27 jornadas.

Os encarnados deslocaram-se ao terreno do Rio Ave e acabaram por vencer por 1-2. É o primeiro triunfo dos lisboetas desde a retoma. O Benfica tinha empatado sem golos frente ao Tondela e a duas bolas frente ao Portimonense. Desta vez o resultado foi diferente.

O jogo não começou na melhor maneira para os encarnados que sofreram um golo apontado as 26 minutos pelo avançado iraniano do Rio Ave, Mehdi Taremi.

A equipa de Lisboa não conseguia marcar e no intervalo estava a perder por 1-0.

A segunda parte foi desastrosa para os vila-condenses. Aos 62 minutos o médio líbio Al Musrati foi expulso por acumulação de amarelos.

Apenas dois minutos depois o Benfica empatou com um tento do avançado suíço, Haris Seferović. O jogo estava relançado, no entanto a dez contra onze, o Rio Ave parecia estar numa situação mais complicada.

Os vila-condenses resistiam até uma nova expulsão, desta vez foi o avançado português Nuno Santos que foi expulso com um vermelho directo após uma entrada dura sobre o médio do Benfica, Pizzi.

A nove contra onze, a tarefa do Benfica parecia facilitada. No entanto o Rio Ave resistiu até bem perto do fim.

Num canto apontado pelo médio português Pizzi, o médio alemão Julian Weigl cabeceou para o fundo da baliza aos 87 minutos, marcando o seu primeiro golo com a camisola dos encarnados e oferecendo os três pontos ao Benfica.

O resultado fixou-se em 1-2 para o Benfica. Um triunfo que permite ao Benfica juntar-se ao FC Porto na liderança da liga portuguesa com 64 pontos, isto após o empate sem golos dos dragões na deslocação ao terreno do Desportivo das Aves. Quanto ao Rio Ave ocupa o sexto lugar com 41 pontos.

No outro encontro desta quarta-feira 17 de Junho o Paços de Ferreira venceu por 2-1 o Belenenses SAD.

