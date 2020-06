Futebol: Nápoles venceu Taça de Itália derrotando a Juventus

O Nápoles venceu a Taça de Itália na marcação das grandes penalidades por 4-2 isto após um empate sem golos durante os 90 minutos de jogo perante a Juventus onde actua o internacional português Cristiano Ronaldo.

Duas finais e duas derrotas consecutivas para Cristiano Ronaldo. O internacional português já tinha sido derrotado com a Juventus na Supertaça frente à Lazio por 3-1. Desta vez foi na final da Taça de Itália que decorreu no estádio Olímpico em Roma.

A retoma não esta a ser fácil para a Juventus. Dois jogos, dois empates sem golos, isto quando se sabe que a frente de ataque da equipa de Turim é composta pelo argentino Paulo Dybala e pelo português Cristiano Ronaldo.

No passado fim de semana o empate sem golos frente ao AC Milan foi sem consequências visto que a Juventus apurou-se para a final da Taça, tendo beneficiado do empate a uma bola na primeira mão em Milão.

Na quarta-feira 17 de Junho as consequências não foram iguais. A final tinha de ter um vencedor.

No início do encontro, a Juventus entrou forte e tentou surpreender os napolitanos, no entanto o golo não surgiu e rapidamente o Nápoles cresceu e dominou o jogo.

A segunda parte foi quase em sentido único para a equipa do Sul do país. O encontro era dos guarda-redes que não deixaram entrar nenhuma bola nas respectivas balizas.

O empate sem golos permaneceu até a marcação das grandes penalidades. O Nápoles foi mais forte neste exercício, vencendo por 4-2, isto após o argentino Paulo Dybala e o brasileiro Danilo terem falhado os respectivos penáltis.

A equipa napolitana, que conta com o português Mário Rui e o brasileiro Allan, venceu pela sexta vez a Taça de Itália, estando longe do recorde detido pela Juventus: 13 troféus.

A Taça de Itália é o único troféu em território transalpino que Cristiano Ronaldo ainda não venceu em duas temporadas. O campeonato italiano retoma neste fim-de-semana, prova na qual a Juventus lidera com 63 pontos, apenas um de vantagem sobre a Lazio.

