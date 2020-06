Iraque/Irão/EUA

Iraque: «zona verde» alvo de novos ataques

Vários rockets caíram na «zona verde» de Bagdad, onde se encontra a embaixada norte-americana. Fuerzas militares iraquíes/AFP/Archivos

Texto por: RFI

Vários rockets caíram na «zona verde» de Bagdade, onde se encontra a embaixada norte-americana. Este é o quinto ataque, no espaço de dez dias, e coincide com a abertura do diálogo estratégico que deve redefinir a cooperação entre o Iraque e os EUA.