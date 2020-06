José Mourinho defronta antigo clube na retoma da Liga Inglesa

© Action Images via Reuters - LEE SMITH

José Mourinho, treinador português do Tottenham.

A Liga Inglesa regressa aos relvados. Na passada quarta-feira, dois jogos em atraso da 28ª jornada ditaram a retoma do futebol na Inglaterra: Aston Villa 0-0 Sheffield United e Manchester City 3-0 Arsenal. Nesta sexta-feira começa a 30ª jornada.

Publicidade Continuar a ler

Esta sexta-feira a liga inglesa prossegue o seu programa de retoma com os dois primeiros jogos da 30ª jornada: Norwich-Southampton e Tottenham-Manchester United.

José Mourinho quer entrar com pé direito frente ao antigo clube

O treinador português José Mourinho, que comanda o Tottenham, vai defrontar o seu antigo clube, o Manchester United. Não é a primeira vez esta época que o técnico luso mede forças com os Red Devils.

Na 15ª jornada, que decorreu a 4 de Dezembro de 2019, o Manchester United venceu por 2-1 em casa no Estádio Old Trafford o Tottenham. Um regresso infeliz para José Mourinho à cidade onde comandou a equipa dos Red Devils durante dois anos e meio.

Desta vez, em casa, José Mourinho quer alcançar um resultado melhor, sobretudo que será a retoma para as duas equipas após mais de três meses de paragem devido à pandemia de Covid-19.

Recorde-se que o Tottenham ocupa o 8° lugar com 41 pontos, enquanto o Manchester United está na quinta posição com 45 pontos.

Manchester City venceu na retoma na quarta-feira

A retoma oficial da Premier League ocorreu na passada quarta-feira com dois encontros em atraso da 28ª jornada. O duelo entre o Aston Villa e o Sheffield United terminou com um empate sem golos, enquanto o Manchester City venceu por 3-0 o Arsenal.

Os Citizens têm agora 60 pontos, mas continuam longe do primeiro lugar ocupado pelo Liverpool com 82 pontos.Os Reds estão a duas jornadas de poder festejar a conquista do título de Campeão da Inglaterra.

Nesta 30ª jornada, os Reds deslocam-se ao terreno do Everton no dérbi da cidade de Liverpool, a 21 de Junho, enquanto o Manchester City recebe o Burnley a 22 de Junho.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro