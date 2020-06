Trump acusado de pedir ajuda à China para se reeleger

O antigo conselheiro de segurança nacional de Donald Trump acusa-o de ter pedido ajuda ao homólogo chinês Xi Jinping para garantir reeleição. O Presidente norte-americano nega e diz que não passam de mentiras e histórias falsas.

No livro de memórias, John Bolton revela que, à margem da cimeira do G20 em Osaka, no Japão, em 2019, Trump terá pedido ao homólogo chinês para o ajudar na sua reeleição, realçando a importância que compras de soja e trigo por parte da China aos Estado Unidos, poderiam ter no desfecho da eleição.

Bolton relata ainda que quando Xi Jinping explicou a Donald Trump que construía campos para os uigures, o Presidente norte-americano terá apoiado decisão, dizendo que era a medida certa.

O Presidente Donald Trump já reagiu através da rede social Twitter, acusando o antigo conselheiro de segurança nacional de publicar mentiras, histórias falsas e de ser um tonto que só queria entrar em guerra.

O advogado de Jonh Bolton garante que livro do seu cliente não contém informação confidencial e que o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca reviu, durante meses, o conteúdo da publicação. Argumentos que não convencem a Casa Branca, o departamento de justiça pediu uma providência cautelar

O lançamento de "A Sala onde tudo aconteceu Memórias da Casa Branca" está previsto para 23 de Junho e já foi catapultado para o topo das vendas no site da Amazon.

