Brasil/Justiça

Antigo assessor de um dos filhos de Jair Bolsonaro é detido no Brasil

Fabrício Queiroz, ex-assessor e antigo motorista do senador Flávio Bolsonaro (com máscara de protecção), no momento da sua detenção, quinta-feira, em Atibaia, no interior do Estado de São Paulo. AFP - NELSON ALMEIDA

Texto por: RFI

A polícia brasileira prendeu nesta quinta-feira no interior de São Paulo, Fabrício Queiroz, antigo assessor de Flávio Bolsonaro, fillho do actual presidente e senador. Queiroz é suspeitado de ser o cabecilha de um esquema de abuso de bens sociais, denominado no Brasil de "rachadinha", em conluio com Flávio Bolsonaro, quando este era deputado do Estado do Rio de Janeiro. O ex-assessor e antigo polícia militar, detido quinta-feira em Atibaia, andava foragido há um ano.