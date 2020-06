Futebol: Real Madrid venceu e mantém pressão sobre o FC Barcelona

Karim Benzema, avançado francês do Real Madrid, apontou dois golos frente ao Valência.

O Real Madrid venceu por 3-0 o Valência no fecho da 29ª jornada do campeonato espanhol da primeira divisão de futebol. Os madrilenos continuam a dois pontos do líder da prova, o FC Barcelona.

Publicidade Continuar a ler

A luta pelo título continua ao rubro em território espanhol. O Real Madrid venceu por 3-0 e continua no segundo lugar a dois pontos do FC Barcelona.

Merengues esmagaram o Valência

Dois jogos, dois triunfos caseiros na retoma do campeonato espanhol de futebol para o Real Madrid. Os madrilenos, que jogam no Estádio Alfredo Di Stéfano, no centro de treinos do clube, resolveram o encontro apenas na segunda parte.

Os golos foram apontados pelo avançado francês Karim Benzema, que bisou com tentos aos 61 e 86 minutos, e pelo médio espanhol Marco Asensio aos 74 minutos.

Os merengues ocupam o segundo lugar com 62 pontos, a dois do líder da prova, o FC Barcelona. Quanto ao Valência está na oitava posição com 43 pontos.

FC Barcelona na liderança da Liga

Dois jogos, dois triunfos, eis o balanço do líder do campeonato espanhol, o FC Barcelona. Após um triunfo por 0-4 na deslocação ao terreno do Maiorca, os catalães venceram por 2-0 o Leganés.

No Camp Nou, os blaugranas abriram o marcador com um tento do hispano-guineense Ansu Fati aos 42 minutos. Na segunda parte o avançado argentino Lionel Messi marcou o segundo tento aos 69 minutos de grande penalidade.

O FC Barcelona lidera a liga espanhola com 64 pontos, enquanto o Leganés está na última posição com 23 pontos.

Nesta sexta-feira os catalães deslocam-se ao terreno do Sevilla FC, enquanto os madrilenos deslocam-se ao terreno da Real Sociedad no domingo 21 de Junho.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro