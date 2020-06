Estados Unidos/Emigração

Estados Unidos: Tribunal Supremo cancela revogação do programa "dreamers"

Presidente Donald Trump na Casa Branca, em Washington, a 18 de junho de 2020. AFP

Texto por: Isabel Pinto Machado com AFP

O Supremo Tribunal de Justiça chumbou a decisão do Presidente Donald Trump de cancelar o programa DACA, criado por Barack Obama, para proteger da expulsão dos Estados Unidos cerca de 700.000 jovens imigrantes ou "dreamers", o que constitui em grande revés para o Presidente na véspera do inicio da sua campanha para as eleições presidenciais de 3 de novembro de 2020.