Primeira cimeira da UE sobre o plano para relançar a economia pós covid-19

Os líderes da União Europeia estiveram hoje reunidos em videoconferência para encetar discussões sobre o Quadro Financeiro Plurianual revisto para 2021-2027, no valor de 1,1 biliões de Euros, bem como o plano de recuperação pós covid-19 orçado num total de 750 mil milhões de Euros, um plano que -para já- suscita profundos desacordos no seio da Europa.

Nenhum dos participantes desta cimeira virtual alimentava a ilusão de chegar imediatamente a um consenso sobre o orçamento da União Europeia e muito menos sobre o financiamento a ser concedido aos países mais afectados pela crise provocada pelo coronavírus. Tratou-se hoje para cada bloco de apresentar a sua posição quanto a este espinhoso debate, com a meta de chegar a um consenso em Julho, numa próxima reunião desta vez com presença física dos líderes europeus.

Em jogo estão acima de tudo as modalidades do desbloqueamento dos fundos de recuperação pós covid-19. Este pacote de ajudas proposto pela Comissão Europeia e validado pelo dueto Franco-Alemão deveriam assumir a forma de subvenções abrangidas num envelope de 500 mil milhões de Euros e empréstimos no valor total de 250 mil milhões de Euros, com alicerce no Orçamento Europeu e empréstimos contraídos pela Comissão Europeia.

Já bastante endividados, antes mesmo do começo da pandemia, a Itália e a Espanha pretendem beneficiar dessas injecções financeiras mas sem ter a sensação de estarem sob tutela. Ainda na passada terça-feira, Giuseppe Conte, o chefe do governo italiano, argumentou que estes fundos "não são uma fortuna" e que "no melhor dos casos, serão gastos como um investimento para a modernização do seu país".

Contudo, para além de certos Estados-membros antigamente pertencentes ao bloco de leste, como a Hungria e a Polónia, recearem ficar a perder em termos de apoio às suas respectivas economias, outro grupo com finanças mais robustas, conhecidos como "os frugais", Holanda, Áustria, Suécia e Dinamarca, não se mostram confiantes e querem que a atribuição dos financiamentos pós covid-19 seja submetida a condições.

Hoje, os chefes dos governos sueco e holandês expressaram dúvidas quanto à eventualidade de se chegar já a um acordo em Julho. Em sentido contrário, António Costa, primeiro-ministro português considerou possível alcançar essa meta. O Presidente francês, quanto a si, exortou os seus parceiros a actuar rapidamente porque a seu ver "seria um mau sinal ver a Europa arrastar-se numa discussão orçamental lenta e demasiado difícil".

